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Тикнизян: «Этот сезон у меня лучший в карьере. По насыщенности, по забитым мячам, по статистике в целом»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

— Конечно, этот сезон у меня лучший в карьере. По насыщенности, по забитым мячам, по статистике в целом, по моему внутреннему ощущению, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — На это повлияла совокупность факторов — начиная от тренерского штаба и заканчивая изменениями в личной жизни. Но самое главное, что выделю: Бог отблагодарил меня как футболиста и человека, который был предан своему делу и всегда работал до потери сил. Я просто пожинаю плоды своей работы благодаря Богу. Для меня это очень важно.

— Полтора года назад вы говорили, что ходите к психологу. Это повлияло на ваш прогресс в игре?

— Да, конечно. Это ведь работа над собой в первую очередь. Лично мне это помогло. Наверное, не каждому психолог поможет. И я поначалу скептически относился к этой работе, но лично для меня это сыграло положительную роль. По-прежнему периодически поддерживаю связь с людьми этой профессии. Точнее с одним человеком.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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