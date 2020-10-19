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Тикнизян рассказал о разговоре с Гинером. Президент ЦСКА намекнул, что в команде должен играть армянин

10:50
Евгений Гинер (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян после матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1) в разговоре с «СЭ» рассказал о разговоре с президентом клуба Евгением Гинером.

— Гинер недавно рассказал, что общался с вами и сказал, что в ЦСКА должен быть хотя бы один армянин. Слышали?

— (Смеется) Да, у нас состоялся с ним диалог еще в прошлом году, если я не ошибаюсь, в августе. Действительно услышал от него такие слова, они меня сильно мотивировали. Хочу доказывать, хочу показывать, играть. Для этого нужно делать большой объем работы, поэтому только вперед, — заявил «СЭ» Тикнизян. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Тикнизяном читайте — здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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