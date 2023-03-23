Тикнизян: «Не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что отстранение сборной России от международных турниров повлияло на его решение о смене спортивного гражданства.

«На мой выбор это точно повлияло. Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне. У меня он, слава богу, есть. Мне его дала Армения, я благодарен за это. Очень надеюсь, что мы сможем вместе добиться больших результатов. Сделаю все, чтобы армянский народ когда-нибудь отпраздновал выход национальной команды на Евро или на чемпионат мира», — приводит Metaratings.ru слова Тикнизяна.

Тикнизян получил вызов в сборную Армении и может дебютировать за команду в матче против Турции (25 марта) в отборочном турнире Евро-2024. До этого футболист выступал за молодежные сборные России различных возрастов.