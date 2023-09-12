Тихонов заявил, что «Спартак» не добьется результата при постоянной смене игроков и тактики

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру нынешнего состава красно-белых.

«Когда стабилизируется состав, тогда стабилизируется и игра. Если постоянно идет смена как игроков, так и тактики, результата не будет. Понимаю, что сейчас в команде реально 2 состава, и тренер в поиске. Когда будут играть лучшие, которые показывают достойный футбол, а не купленные, придет результат», — приводит слова Тихнова «РБ Спорт».

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.