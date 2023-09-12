Кавазашвили подтвердил возможность вхождения Романцева в совет директоров «Лукойла»

Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал «СЭ» о возможности вхождения легендарного тренера красно-белых Олега Романцева в состав совета директоров «Лукойла».

Ранее «ВсеПроСпорт» сообщал, что с таким предложением ветераны красно-белых обратились к руководству «Лукойла».

«Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров «Лукойла». Это легендарный тренер, у которого больше всех заслуг перед «Спартаком». Более чем уверен, что это будет огромной помощью для клуба. Олег Иванович прекрасно разбирается в футболе, он замечательный тренер и психолог, который умеет подбирать футболистов для основного состава команды», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Также Кавазашвили рассказал об обязанностях Романцева в составе совета директоров «Лукойла».

«Олег Иванович сможет помочь спортивному директору найти любого футболиста, который нужен тренеру. Это будет сделано от чистого сердца. У него есть знакомые люди с европейским опытом, которые в этом помогут. Сейчас мы ждем заседания. Данная просьба уже была озвучена руководству. Они в курсе дела», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Романцев возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок страны.