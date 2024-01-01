Тихонов в 2024 году пожелал российскому футболу больше ярких и открытых матчей

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, чего желает российскому футболу в 2024 году.

«Российскому футболу в 2024 году хочется пожелать больше ярких, открытых матчей, — приводит Sport24 слова Тихонова. — Чтобы болельщики получали истинное удовольствие от футбола. Когда идет игра на встречных курсах, когда много голов забивается. Но мы прекрасно понимаем, что на данный момент это не всегда получается. И глядя на «Краснодар», который играет прагматично, не всегда нужно играть в такой сильно привлекательный, открытый и атакующий футбол. На данный момент на первом месте в чемпионате — рациональность и прагматизм. Надеюсь, тот, кто хочет больше победить, это сделает».

После первой части сезона «Краснодар» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Зенит» на 2 очка.