Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:47

Гришин: «Если «Спартак» решит подписать Фернандеса, то пожелаю Марио заключить хороший контракт и удачи»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем защитника Марио Фернандеса.

— Агент Марио говорит о том, что Фернандес хочет продолжить карьеру в России. В каком клубе он мог бы оказаться?

— В свете того, что Фернандес уже 2 года не играет, наверное, любой руководитель задумается. Агент может что угодно говорить: в РПЛ он хочет или в АПЛ. Задача агента — продать игрока, соответственно он дает какую-то информацию. Поэтому, если не будет травм у Марио, то какому-то клубу он пригодится, но какому — не знаю. С точки зрения топовых клубов, поверьте мне, трансфера не будет. Человеку 33 года. Его «Динамо», «Спартак» или «Локомотив» возьмет?

— Зная «Спартак», такое может произойти...

— Ну, дай бог, чтобы его «Спартак» взял, тут только можно пожелать Марио удачи, чтобы он играл там и заключил хороший контракт.

«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса 24 июля. Защитник перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. Фернандес провел за команду 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

Александр Абустин

Марио Фернандес
ФК Спартак (Москва)
Александр Гришин
5
5
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Бортников сообщил о побеге исполнителя подрыва авто в Москве
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Как Россия может ответить на изъятие доходов от ее активов в ЕС. Детали
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Фернандес обратился с прощальным сообщением к болельщикам «Зенита»
Гришин: «Трансфер Фернандеса в «Зенит» — провальный. Руководство поступило правильно, решив не продлевать контракт»
«Спартак» предложит Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год
Камоцци: «Федун заботился о футболистах, он бы не позволил Соболеву уйти в «Зенит»
Кечинов: «Тавареш запомнился скорее прической, а не игрой за «Спартак»
«Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Но зачем?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голенков: «Не согласен с тем, что «Зениту» уже можно отдавать чемпионство»

Тихонов: «За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости