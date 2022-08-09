Тигиев рассказал, как набрал за время локдауна 17 кг лишнего веса

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как набрал лишний вес во время пандемии коронавируса.

— Мне говорили, что после локдауна весной 2020-го ты привез чуть ли не 15 лишних килограммов.

— Да там все 17 было, а не 15! Брат, три месяца в Осетии, тем более с моей склонностью к полноте. Пироги, мясо... Набрал прилично.

С момента пандемии Тигиев принял участие в 2 официальных матчах «Спартака-2» в начале августа 2020 года и не отличился результативными действиями.

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».