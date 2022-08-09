Тигиев рассказал, как в день матча ходил в джакузи, чтобы сбросить вес
Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих проблемах со здоровьем и лишним весом.
— Ты был перспективным игроком, с чего начались проблемы?
— Много думал об этом... Первая моя травма — «кресты» в матче с «Тосно». Пятьдесят какая-то минута: прикрываю мяч, Заболотный меня чуть-чуть подтолкнул не специально — я преждевременно приземлился на ногу и порвал «крест». Восстановился, все хорошо было.
Потом — второй «крест». У меня всю жизнь идет борьба с лишним весом. Был матч с «Торпедо» за «Спартак-2». У нас заезд в Тарасовку. Просыпаюсь в день матча в семь утра, иду в джакузи, ложусь в горячую воду — 40-42 градуса. Хотел скинуть вес, чтобы в игре чуть полегче быть. На тот момент я весил 83 килограмма. Сделал три-четыре захода в джакузи по 10 минут, встаю на весы — 79,5 килограмма. Потом мне рассказали, что я в горячей воде выгнал в том числе и кальций!
Идет матч, все нормально. На 82-й минуте говорю Дюкову: «Что-то я уже задолбался, не могу — язык на плече, сейчас поменяюсь». Реально сил не было, почти в обморок упал, чуть ли не кислородное голодание началось... Но в игре не было пауз, на 88-й минуте левый хав «Торпедо» Костя Кератинов — мой хороший друг — получает мяч, смещается в центр... Правой ногой выбиваю у него мяч — идет опора на левую ногу, и рвется «крест».
Ты спросил, как так все получилось. Второй «крест» сильно на меня повлиял. Я сразу понял, что порвался. Та же самая боль, вся жизнь перед глазами. Еду на базу, плачу.
Тигиев перешел в «Спартак» из «Анжи» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».
В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0