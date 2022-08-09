Тигиев рассказал, как в день матча ходил в джакузи, чтобы сбросить вес

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих проблемах со здоровьем и лишним весом.

— Ты был перспективным игроком, с чего начались проблемы?

— Много думал об этом... Первая моя травма — «кресты» в матче с «Тосно». Пятьдесят какая-то минута: прикрываю мяч, Заболотный меня чуть-чуть подтолкнул не специально — я преждевременно приземлился на ногу и порвал «крест». Восстановился, все хорошо было.

Потом — второй «крест». У меня всю жизнь идет борьба с лишним весом. Был матч с «Торпедо» за «Спартак-2». У нас заезд в Тарасовку. Просыпаюсь в день матча в семь утра, иду в джакузи, ложусь в горячую воду — 40-42 градуса. Хотел скинуть вес, чтобы в игре чуть полегче быть. На тот момент я весил 83 килограмма. Сделал три-четыре захода в джакузи по 10 минут, встаю на весы — 79,5 килограмма. Потом мне рассказали, что я в горячей воде выгнал в том числе и кальций!

Идет матч, все нормально. На 82-й минуте говорю Дюкову: «Что-то я уже задолбался, не могу — язык на плече, сейчас поменяюсь». Реально сил не было, почти в обморок упал, чуть ли не кислородное голодание началось... Но в игре не было пауз, на 88-й минуте левый хав «Торпедо» Костя Кератинов — мой хороший друг — получает мяч, смещается в центр... Правой ногой выбиваю у него мяч — идет опора на левую ногу, и рвется «крест».

Ты спросил, как так все получилось. Второй «крест» сильно на меня повлиял. Я сразу понял, что порвался. Та же самая боль, вся жизнь перед глазами. Еду на базу, плачу.

Тигиев перешел в «Спартак» из «Анжи» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».