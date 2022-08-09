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Сегодня, 10:30

Тигиев рассказал, как в день матча ходил в джакузи, чтобы сбросить вес

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Тигиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о своих проблемах со здоровьем и лишним весом.

— Ты был перспективным игроком, с чего начались проблемы?

— Много думал об этом... Первая моя травма — «кресты» в матче с «Тосно». Пятьдесят какая-то минута: прикрываю мяч, Заболотный меня чуть-чуть подтолкнул не специально — я преждевременно приземлился на ногу и порвал «крест». Восстановился, все хорошо было.

Потом — второй «крест». У меня всю жизнь идет борьба с лишним весом. Был матч с «Торпедо» за «Спартак-2». У нас заезд в Тарасовку. Просыпаюсь в день матча в семь утра, иду в джакузи, ложусь в горячую воду — 40-42 градуса. Хотел скинуть вес, чтобы в игре чуть полегче быть. На тот момент я весил 83 килограмма. Сделал три-четыре захода в джакузи по 10 минут, встаю на весы — 79,5 килограмма. Потом мне рассказали, что я в горячей воде выгнал в том числе и кальций!

Идет матч, все нормально. На 82-й минуте говорю Дюкову: «Что-то я уже задолбался, не могу — язык на плече, сейчас поменяюсь». Реально сил не было, почти в обморок упал, чуть ли не кислородное голодание началось... Но в игре не было пауз, на 88-й минуте левый хав «Торпедо» Костя Кератинов — мой хороший друг — получает мяч, смещается в центр... Правой ногой выбиваю у него мяч — идет опора на левую ногу, и рвется «крест».

Ты спросил, как так все получилось. Второй «крест» сильно на меня повлиял. Я сразу понял, что порвался. Та же самая боль, вся жизнь перед глазами. Еду на базу, плачу.

Тигиев перешел в «Спартак» из «Анжи» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до Медиалиги

Георгий Тигиев
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Тигиев рассказал о своем будущем в профессиональном футболе

Тигиев рассказал, как набрал за время локдауна 17 кг лишнего веса
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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