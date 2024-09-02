Тетрадзе — о «Динамо»: «Чтобы оказаться в лидерах, надо обрести уверенность в своих действиях»

Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

— Сейчас у «Динамо» нет стабильности. Все-таки, чтобы оказаться в лидерах, надо обрести уверенность в своих действиях. Еще сейчас много молодых ребят — воспитанников «Динамо», а им нужно время. Им необходимо адаптироваться к РПЛ. Потенциал у каждого футболиста есть, но его надо развивать.

Если сравнивать «Динамо» образца сезона-23/24 и нынешнего чемпионата, то прошлогодняя команда была более уверенной. В прошлом сезоне бело-голубые играли интереснее, сейчас нет той решимости, — сказал Тетрадзе Legalbet.

В воскресенье, 1 сентября, «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Оренбургом» (2:2) в рамках 7-го тура чемпионата России. Москвичи расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ (13 очков), отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.