Кавазашвили — об игре Лантратова с «Краснодаром»: «Все это списываю на состояние души Ильи, что-то его подкосило»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в матче 7-го тура российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:3).

«От ошибок никто не застрахован. Случилось то, чего не должно было быть, но я все это списываю на состояние души Ильи. Что-то его вчера подкосило, и это был не мандраж. Это подчеркивает то, о чем я уже давно говорю и пишу: оставьте вратарей в покое, как разыгрывающих в поле. Вратари не умеют играть ногами, как полевые, они ошибаются при передаче мяча, при его остановке, а мы сплошь и рядом ищем приключения на одно место. Защитники бы повернулись спиной к вратарю и делали передачу вперед или поперек, но не назад! Они должны ускорять атакующие действия своей команды. Что это за игра такая? Как можно так выиграть?» — сказал Кавазашвили.

В матче с «Краснодаром» Лантратов допустил две грубые ошибки, которые привели к забитым мячам. Сначала он выронил мяч из рук, чем воспользовался Джон Кордоба, ассистировавший Виктору Са. В другом эпизоде Лантратов плохо обработал мяч и сфолил на Кордобе, заработав пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.