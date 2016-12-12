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"Терек" продлит контракты с Ивановым, Уциевым и Садаевым. Вопрос с легионерами открыт

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб продлит контракты с Олегом Ивановым, Ризваном Уциевым и Зауром Садаевым. Действующие соглашения этих футболистов с грозненцами истекают в июне 2017 года. Кроме того, Айдамиров отметил, что некоторые легионеры могут покинуть команду.

- Мы уже общаемся с Ивановым, - приводит "Р-Спорт" слова Айдамирова. - Олег сам хочет остаться. Он многое сделал для нашего клуба, поэтому желание взаимно. Переговоры идут. Заканчиваются контракты у Уциева и Садаева. Но это наши воспитанники, они останутся, соглашения с ними мы продлим. По легионерам пока не все ясно. Кто-то останется, кто-то может уйти. Решим ближе к лету.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161212/1113636393.html

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