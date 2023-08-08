Терехин предположил, отразится ли уход Изидора из «Локомотива» на Дзюбе
Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин ответил на вопрос, станет ли возможный уход форварда Вильсона Изидора потерей для железнодорожников.
«Я думаю, да. Хоть он и мало играет, но постоянно забивает. Хороший форвард, хорошее качество. Ну, может его просто не устраивает, что он сидит на скамейке запасных. Я считаю, это потеря для «Локомотива», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.
Также он предположил, не пропадет ли мотивация у нападающего московской команды Артема Дзюбы без конкуренции с Изидором.
«Да нет, у Дзюбы-то всегда есть стимул. Как он его находит, только он один знает (смеется). Я думаю, нет», — добавил экс-футболист.
Ранее сообщалось, что Изидор может перейти в «Марсель». Однако для того, чтобы приобрести 22-летнего форварда, французскому клубу придется продать одного из игроков.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В составе железнодорожников он провел 40 матчей, в которых отметился 19 голами и 7 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0