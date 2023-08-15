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Сегодня, 13:15

Терехин — о Захаряне в «Реал Сосьедад»: «Это, возможно, лучший трансфер лета «на выход»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Конечно, жаль терять одного из самых талантливых воспитанников последних лет, но это жизнь, нужно двигаться вперед. Я слышал, что «Динамо» за его переход получит больше 12 миллионов евро, учитывая какие-то бонусы. Учитывая, что контракт Арсена истекал следующим летом, а он сам сильно хотел уехать играть в Европу, считаю эту сделку очень хорошей для всех сторон», — сказал Терехин «СЭ».

Также бывший нападающий «Динамо» рассказал, что переход Захаряна может стать лучшим трансфером «на выход».

«Арсен теперь будет играть против европейских грандов, а динамовцы смогут на эти деньги найти одного-двух сильных футболистов, которых им сейчас как раз не хватает. Руководство клуба сработало грамотно и получило достойную компенсацию за своего игрока. Это, возможно, лучший трансфер лета «на выход», — добавил Терехин.

Ранее «СЭ» сообщал, (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/zaharyan-uletit-v-ispaniyu-kogda-real-sosedad-dogovoritsya-s-nim-ob-usloviyah-kontrakta-2112236/) что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
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