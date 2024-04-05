Терехин: «При Абаскале — это не «Спартак», а непонятно что»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин оценил результаты «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Команда у них — ни туда ни сюда. Они и не вылетают, и ни за что не борются. «Спартак» может выдать хорошую игру, а потом три проиграть. При Абаскале — это не «Спартак», а непонятно что», — приводит слова Терехина Legalbet.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.