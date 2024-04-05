Тренер «Динамо» Личка заявил, что Зайнутдинов подошел бы бело-голубым

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о полузащитнике «Бешикташа» Бактиере Зайнутдинове.

«Бактиер Зайнутдинов? Это игрок «Бешикташа». Помню его. Хороший и умный игрок. Смог ли бы он подойти под игровой стиль «Динамо»? Смог бы», — приводит слова Лички Legalbet.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зайнутдинов может вернуться в чемпионат России.

В текущем сезоне за «Бешикташ» 26-летний футболист провел 35 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.