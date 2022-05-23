Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном моратории на вылет из РПЛ для «Рубина».

«Это будет просто несправедливо, «Рубин» нельзя оставлять в РПЛ. Чем Татарстан отличается, например, от хабаровской области или Оренбурга? Если им сохранят прописку, то будут нарушены все возможные принципы. Было очевидно, что сейчас начнется подобная подковерная борьба, у кого губернатор окажется сильнее. Главное, чтобы РФС сейчас смогли выстоять и сдержать этот навал. Алексей Рыскин из «Ростова» заявил, что РПЛ нельзя терять «Рубин»? Значит, этот человек не знает, что такое справедливость» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее гендиректор казанской команды Рустем Сайманов сообщил, что в клубе ждут решения от РФС по поводу возможного введения моратория на вылет в РПЛ.

Казанская команда заняла 15-е место в чемпионате России и в следующем сезоне должна играть в ФНЛ.