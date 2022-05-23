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Сегодня, 17:05

Сергей Терехов: «Федотов прощался с командой? Нет, у него же контракт»

Защитник «Сочи» ответил на вопрос о возможном уходе из команды главного тренера
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о перспективах команды на следующий сезон.

— Стоит ли ожидать, что «Сочи» в своем нынешнем виде способен в следующем сезоне на большее и побороться с «Зенитом» за золото?

— Да все может быть. Футбол — это игра людей, «11 на 11». Люди выходят на поле, кто в конкретный момент сильнее, тот и выигрывает. Поэтому любая команда может составить конкуренцию.

— Ходят слухи, что вашего главного тренера Владимира Федотова зовут «Спартак» и ЦСКА. У вас есть информация, остается ли он в «Сочи»?

— Это точно не ко мне. Я футболист. Сейчас моя задача — уйти в отпуск и отдыхать.

— С другими игроками внутри команды это не обсуждаете?

— А нам зачем обсуждать? Этот вопрос нас не касается абсолютно, — цитируют Терехова «Известия».

— В раздевалке после матча Федотов не прощался с командой?

— Нет, у него же контракт. В раздевалке просто все радовались второму месту.

Источник: https://iz.ru/1338444/aleksei-fomin/u-nas-byla-zadacha-vyiti-na-pole-i-zabrat-eto-serebro
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
ФК Сочи
Сергей Терехов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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