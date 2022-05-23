Сергей Терехов: «Федотов прощался с командой? Нет, у него же контракт»

Защитник «Сочи» ответил на вопрос о возможном уходе из команды главного тренера

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о перспективах команды на следующий сезон.

— Стоит ли ожидать, что «Сочи» в своем нынешнем виде способен в следующем сезоне на большее и побороться с «Зенитом» за золото?

— Да все может быть. Футбол — это игра людей, «11 на 11». Люди выходят на поле, кто в конкретный момент сильнее, тот и выигрывает. Поэтому любая команда может составить конкуренцию.

— Ходят слухи, что вашего главного тренера Владимира Федотова зовут «Спартак» и ЦСКА. У вас есть информация, остается ли он в «Сочи»?

— Это точно не ко мне. Я футболист. Сейчас моя задача — уйти в отпуск и отдыхать.

— С другими игроками внутри команды это не обсуждаете?

— А нам зачем обсуждать? Этот вопрос нас не касается абсолютно, — цитируют Терехова «Известия».

— В раздевалке после матча Федотов не прощался с командой?

— Нет, у него же контракт. В раздевалке просто все радовались второму месту.