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Тедеско в «Спартаке», гений Гончаренко, хейт Кононова

14:41
Теги:

Егоров и Короткин в лайве «СЭ», начало в 15.15.

Главные темы:

— кандидатура Доменико Тедеско — зачем это Томасу Цорну

— кто еще в списке Цорна

— дикий хейт Олега Кононова — как он выжил

— величие и гений Виктора Гончаренко

— «Динамо» такое «Динамо» — минутка Шимански, гений Орещука

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