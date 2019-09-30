Тедеско в «Спартаке», гений Гончаренко, хейт Кононова

Егоров и Короткин в лайве «СЭ», начало в 15.15.

Главные темы:

— кандидатура Доменико Тедеско — зачем это Томасу Цорну

— кто еще в списке Цорна

— дикий хейт Олега Кононова — как он выжил

— величие и гений Виктора Гончаренко

— «Динамо» такое «Динамо» — минутка Шимански, гений Орещука