Тедеско в «Спартаке», гений Гончаренко, хейт Кононова
14:41
Егоров и Короткин в лайве «СЭ», начало в 15.15.
Главные темы:
— кандидатура Доменико Тедеско — зачем это Томасу Цорну
— кто еще в списке Цорна
— дикий хейт Олега Кононова — как он выжил
— величие и гений Виктора Гончаренко
— «Динамо» такое «Динамо» — минутка Шимански, гений Орещука
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