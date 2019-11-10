Тедеско считает, что Мешков должен был назначить пенальти за фол на Ларссоне

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) высказал мнение, что главный арбитр Виталий Мешков должен был назначать пенальти за нарушение за Джордане Ларссоне.

— В первом тайме Виталий Мешков не назначил очевидный пенальти за фол на Ларссоне. Как вы в целом относитесь к судейству в чемпионате России, потому что в последнее время в адрес арбитров идет очень много негатива?

— Я не хотел бы говорить о работе рефери, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Я просто сказал, что в том моменте был пенальти. При положительном раскладе, если бы 11-метровый был назначен, мы бы смогли забить гол. Шла бы 30-я минута, а «Спартак» вел бы уже 2:0. Представляете, какие эмоции мы могли бы получить тогда? В таком случае игроки лучше себя чувствуют, а стадион гонит их вперед. Это пошло бы только на пользу, но, к сожалению, ничего не произошло.

«Спартак» набрал 21 очко и на данный момент занимает шестое место в чемпионате России.

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