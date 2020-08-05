Тедеско рассказал о перспективах Урунова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о перспективах новичка команды 19-летнего полузащитника из Узбекистана Остона Урунова.

— Болельщики не понимают, как использовать Урунова. На какой позиции вы его видите?

— Мы подписали контракт с молодым игроком. Он был болен коронавирусом, последние три недели он не тренировался. Сейчас нам нужно изучить его, а ему нужно изучить команду. Прежде всего, хочу поберечь этого игрока, защитить его. Он молод и пришел в большой клуб после болезни. Ему нужно дать время. Мы уже спланировали его физподготовку. Хорошие игроки могут играть на нескольких позициях, а он хороший игрок.

Урунов очень талантлив и молод. Он сам должен работать, но и мы должны работать с ним. Тогда он сможет играть и восьмерку при нашей схеме, и второго нападающего, и крайнего защитника, может быть, центрального защитника — он мощный. Для хорошего игрока всегда найдется место. Это работа тренера. Если он входит в 11 лучших игроков, то это моя забота — найти ему место в составе. Время есть, никто никого не торопит. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.