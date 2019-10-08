Тедеско примет решение до конца недели

Сегодня претендент на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско возвращается из Москвы в Германию.

34-летний специалист провел переговоры с руководителями клуба и ознакомился с инфраструктурой красно-белых.

По данным «СЭ», решение о подписании контракта со «Спартаком» Тедеско примет до конца текущей недели.

В случае положительного ответа тренеру предстоит решить вопрос по разрыву действующего договора с «Шальке». (Константин Алексеев)