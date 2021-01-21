Тедеско объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак» летом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение не продлевать истекающий в конце сезона контракт с клубом.

— Я люблю «Спартак», но я также люблю и свою семью, — сказал Тедеско. — И порой приходится принимать настолько сложные решения. Никто не может сказать, что случится через несколько месяцев. В Германии ситуация с коронавирусом ухудшается и ухудшается. Так что это единственная причина. В России или здесь, в Дубае, люди живут относительно спокойно, ходят по магазинам, гуляют. В Германии все иначе. У нас уже практически полный локдаун, а власти хотят еще ужесточить меры. К примеру, навестить свою маму я могу лишь в одиночестве: моя жена уже не имеет права пойти со мной. Закрыто все, кроме супермаркетов и аптек. А будет еще жестче — куда жестче, я даже не могу себе представить...

Частью принятого мной решения было заранее предупредить мистера Федуна о том, что летом я не останусь в клубе. Не хотелось играть в покер с владельцем. Предположим, я мог бы не объявлять ничего в декабре, сейчас у нас не было бы с вами этой темы для разговора. А через пару месяцев сказал бы: «Гудбай». И все были бы в шоке, клуб не имел бы времени найти замену. Я хотел быть честным с самого начала, потому что «Спартак» этого заслуживает. И я был честен: рассказал о своем решении сразу же, как только окончательно его принял, — добавил специалист.

«Спартак» занимает третье место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»