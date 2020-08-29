Тедеско обошел Кононова по продолжительности беспроигрышной серии со «Спартаком» в РПЛ

«Спартак» в 6-м туре РПЛ на «Открытие Арене» обыграл «Арсенал» (2:1), довел свою серию без поражений в чемпионате России до восьми матчей, впервые при Доменико Тедеско одержав три победы подряд. В этом сезоне красно-белые еще не проигрывали (+4=2-0, мячи 10-5), а в концовке прошлого розыгрыша премьер-лиги были сильнее «Ахмата» (3:0) и «Рубина» (2:1). Таким образом, Доменико Тедеско превзошел результат Олега Кононова, который не проигрывал со «Спартаком» на протяжении семи матчей кряду на старте своей карьеры в Москве. (Денис Аль-Юсифи)

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