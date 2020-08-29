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Тедеско обошел Кононова по продолжительности беспроигрышной серии со «Спартаком» в РПЛ

20:08
Доменико Тедеско. Фото Reuters
Доменико Тедеско. Фото Reuters
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«Спартак» в 6-м туре РПЛ на «Открытие Арене» обыграл «Арсенал» (2:1), довел свою серию без поражений в чемпионате России до восьми матчей, впервые при Доменико Тедеско одержав три победы подряд. В этом сезоне красно-белые еще не проигрывали (+4=2-0, мячи 10-5), а в концовке прошлого розыгрыша премьер-лиги были сильнее «Ахмата» (3:0) и «Рубина» (2:1). Таким образом, Доменико Тедеско превзошел результат Олега Кононова, который не проигрывал со «Спартаком» на протяжении семи матчей кряду на старте своей карьеры в Москве. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные беспроигрышные серии среди тренеров «Спартака» в ЧР

Тренер

Годы

И

В

Н

Мячи

Олег Романцев

1993

26

17

9

67-13

Владимир Федотов

2006-2007

22

12

10

43-19

Массимо Каррера

2017-2018

18

12

6

34-13

Георгий Ярцев

1996

12

9

3

24-5

Валерий Карпин

2011

11

8

3

26-12

Станислав Черчесов

2007-2008

10

6

4

20-7

Александр Старков

2005-2006

10

5

5

14-8

Доменико Тедеско

2020

8

6

2

15-6

Олег Кононов

2018

7

5

2

14-5

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