Тедеско обошел Кононова по продолжительности беспроигрышной серии со «Спартаком» в РПЛ
«Спартак» в 6-м туре РПЛ на «Открытие Арене» обыграл «Арсенал» (2:1), довел свою серию без поражений в чемпионате России до восьми матчей, впервые при Доменико Тедеско одержав три победы подряд. В этом сезоне красно-белые еще не проигрывали (+4=2-0, мячи 10-5), а в концовке прошлого розыгрыша премьер-лиги были сильнее «Ахмата» (3:0) и «Рубина» (2:1). Таким образом, Доменико Тедеско превзошел результат Олега Кононова, который не проигрывал со «Спартаком» на протяжении семи матчей кряду на старте своей карьеры в Москве. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные беспроигрышные серии среди тренеров «Спартака» в ЧР
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
Мячи
|
Олег Романцев
|
1993
|
26
|
17
|
9
|
67-13
|
Владимир Федотов
|
2006-2007
|
22
|
12
|
10
|
43-19
|
Массимо Каррера
|
2017-2018
|
18
|
12
|
6
|
34-13
|
Георгий Ярцев
|
1996
|
12
|
9
|
3
|
24-5
|
Валерий Карпин
|
2011
|
11
|
8
|
3
|
26-12
|
Станислав Черчесов
|
2007-2008
|
10
|
6
|
4
|
20-7
|
Александр Старков
|
2005-2006
|
10
|
5
|
5
|
14-8
|
Доменико Тедеско
|
2020
|
8
|
6
|
2
|
15-6
|
Олег Кононов
|
2018
|
7
|
5
|
2
|
14-5