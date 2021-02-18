Тедеско о своем сменщике в «Спартаке»: «Могу Хинкеля порекомендовать. Он хороший специалист»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции заявил, что рекомендовал бы назначить своим сменщиком Анреаса Хинкеля, своего помощника в тренерском штабе красно-белых.

— Кого б вы порекомендовали в качестве своего сменщика «Спартаку»?

— Таких разговоров и консультаций не было. Если бы меня спросили, я, конечно, высказал бы свое мнение. Потому что когда работаешь в клубе, ты лучше узнаешь людей, которые вокруг тебя. В июне я уйду, но руководство всегда может мне позвонить и спросить мнение. Здесь отличные специалисты, спортивный директор Дмитрий Попов сможет принять верное решение. В жизни бывает всякое, но мы всегда на связи. Вот могу Анреаса Хинкеля порекомендовать. Он хороший специалист и человек.

Тедеско работает в московском клубе с октября 2019 года. В конце прошлого года он заявил, что принял решение покинуть команду по окончании сезона.

Сегодня немецкий специалист также отметил, что ничего не изменило его решения.

(Артем Калинин)