Аленичев рассказал, как мотивировать Промеса в случае возвращения в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» отметил, что нападающий Квинси Промес в случае возвращения в красно-белый клуб может иметь проблемы с мотивацией.

— Не думаю, что у Промеса будет такая же мотивация. Сложно. Мне этот трансфер, если он состоится не очень понятен, — отметил Аленичев в интервью «СЭ». — Может случиться так, что не пойдет одна, две, три игры, а я его хорошо знаю, то он может надломиться психологически. Это может играть плохую роль как для команды, так и для него. Сложный момент для Тедеско. Ему надо найти подход к игроку и мотивировать его. А чем? Очень сложно мотивировать его играть на том уровень, что он играл раньше в «Спартаке».

- Вы как его мотивировали?

?- Он просто играл на высоком уровне. Лишних слов не надо было. Один раз я с ним поговорил один на один в преддверии игры с «Амкаром», когда он попал в неприятную историю здесь в Москве. Руководители просили, чтобы Промес не играл с «Амкаром», но вопреки всему я пошел против этой просьбы. Я за два дня сказал Промесу, что он будет в составе. Он ушел с улыбкой на лице... эти белые зубы. Через два дня он забил решающий гол, подбежал ко мне, обнял и поблагодарил меня за доверие по-английски. Вот такой Промес. ?