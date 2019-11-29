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Тедеско ничего не слышал о Вилкове

14:10
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» отметил, что не думает на тему судейства.

— На матче будет работать арбитр Михаил Вилков. Считается, что порой он бывает предвзят в пользу «Зенита». Вы о нем слышали и что об этом думаете?

— Нет, я не слышал ничего такого об этом арбитре. Мы готовимся к матчу, делаем все, что в наших силах. Мы не можем повлиять на судейство и на ВАР. Мы работаем над тем, на что можем повлиять.

— А что вы вообще думаете о системе ВАР, вокруг нее много обсуждений и скандалов?

— ВАР — это очень деликатная тема. Иногда ВАР вмешивается, когда нужно, иногда в тех моментах, когда этого не нужно. Думаю, что дискуссии по этому поводу будут идти в разных странах еще долго. (Дмитрий Гирин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало — в 19.00.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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