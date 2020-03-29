Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что хотел бы видеть в составе московской команды экс-футболистов Андреа Пирло и Алессандро Дель Пьеро.

— Мне нравится Пирло, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». — Жаль, что он уже не играет. Это был один из моих любимых игроков. Отличная техника, выдающийся пас. Еще Алессандро Дель Пьеро. Если бы можно было вернуть им молодость, то я хотел бы видеть кого-то из них в «Спартаке».

Пирло завершил карьеру в 2018 году, Дель Пьеро — в 2015-м.