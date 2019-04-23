Татьяна Стукалова: "Знали, что наши ходатайства отклонят, но одной инстанцией все не ограничивается"

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, заявила, что ожидала отклонения ее ходатайства по отзыву одного из доказательств по делу форварда "Зенита" и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ – фотоальбома, сделанного на основе видеозаписей в "Кофемании" и около клуба "Эгоист".

Стукалова утверждала, что многие моменты из фотоальбома не соответствуют действительности, а доказательства были собраны с нарушением уголовно-процессуального кодекса.

– Судья отклонила ходатайство в части, и будет давать оценку этому при вынесении приговора. Не будем никак сейчас это пояснять, – сказала Стукалова, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ". – Вы знаете, это было абсолютно ожидаемо, что ходатайства отклонят. Вы должны понимать, что все не ограничивается одной инстанцией. Есть существенные нарушения и суд, думаю, это прекрасно понимает. Вы видите, что прокурор, скажем так, настаивает на тех моментах, которые есть в обвинительном заключении. Конечно, это будет не в пользу обвинения. (Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка" с 10 октября.

Суд по делу Кокорина и Мамаева возобновится в четверг. На следующем заседании выступят игроки

Дело Кокорина и Мамаева. Live!