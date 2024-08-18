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Андрей Мостовой — о ничьей с «Химками»: «Зенит» должен был побеждать»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Неудачный, я считаю, для нас результат, должны были побеждать, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба. — Я думаю, мы контролировали ход борьбы, мяч под нашим контролем был. Не скажу, что достаточно много моментов создавали, но подходы были. «Химки», думаю, понимали, что лучше играть вторым номером против нас, оборонялись низким блоком. Хорошо, что мы включили морально-волевые, вытащили ничью. На данный момент такой результат. Нужно проанализировать, что сделали не так: настрой, может быть, либо что-то тактическое. Нужно будет разобраться, почему такой результат, но он, конечно, не удовлетворительный.

— Со стороны очень тяжело смотрелась игра, было непросто. Что это? Комплекс факторов? Погода? Поле? Или соперник выбрал такую тактику?

— Да, погода сегодня непривычная. В Питере такой жары, конечно, не было, прям солнце еще было. И поле очень странное, очень быстро высыхало. Это не оправдание, просто факт. Очень опасное было с точки зрения травматизма. Ну и «Химки», я думаю, подстроились как-то грамотно. У нас сегодня не все получалось. Но это мнение со стороны. Узнаем, что тренер скажет нам, что мы делали не так. Очень важная следующая игра — дерби, поэтому нужно будет готовиться с хорошим настроением, понять, что мы сделали не так, и на позитиве готовиться.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Источник: Сайт Зенита
Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
6
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 4 1 1
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Евгений Марков

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