«Оренбург» выкупит Мансилью у «Расинга» за 1,1 миллиона евро

По информации «СЭ», «Оренбург» в ближайшее время выкупит у «Расинга» права на форварда Брайана Мансилью. Сумма выкупа составит 1,1 миллиона евро.

26-летний аргентинец был арендован российским клубом летом прошлого года. Его контракт с «Расингом» истекал в июне 2024 года.

В нынешнем сезоне Мансилья провел 22 матча в составе «Оренбурга», отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.