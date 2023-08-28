Ташуев призвал Абаскаля быть последовательным в своих решениях: «Нельзя менять схему каждый матч»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в последних матчах.

«Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Она показывает сначала интересный и комбинационный футбол, а потом начинаются резкие перемены, причем это происходит после поражений. Хотя в таком случае должна быть устойчивость, нужно гнуть свою линию, нельзя бояться. Абаскаль — молодой тренер, набивает шишки. Проходит матч — он меняет пять человек или схему. Так делать нельзя. Гильермо должен следовать своему стилю и быть последовательным в своих решениях», — сказал Ташуев «СЭ».

В последних 3 турах РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.