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Ташуев поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию

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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) отказаться от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение было принято на заседании исполкома РФС, который состоялся в среду, 20 декабря.

«Все правильно решили в РФС. Я считаю, что нужно убеждать и показывать своим примером, что у нас есть футбол. Везде самое главное первенство — это чемпионаты своих стран. Тут болельщики поддерживают свои клубы. Например, если «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и стал чемпионом, то фанаты будут больше рады этому, чем победе в Лиге чемпионов», — сказал Ташуев «СЭ».

Также Ташуев добавил, что в отсутствие международных соревнований необходимо развивать футбол в России.

«Пока такая пауза есть, мы должны что-то новое развивать в России. У нас интересный чемпионат, идут реформы. Вот это правильное направление. И, конечно, нужно ждать, когда наконец восторжествует справедливость, и мы вернемся в мировой футбол и будем дальше играть как раньше. Остается сказать про справедливость по отношению к нашему спорту, но это уже другая составляющая, которую нам не нужно ждать», — сказал Ташуев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Футбол
РФС
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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