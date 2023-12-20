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Сегодня, 17:28

Источник: «Фламенго» отказался платить «Зениту» 25 миллионов евро за Клаудиньо

Руслан Минаев
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Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Фламенго» в поисках атакующего полузащитника сделал предложение «Зениту» о переходе Клаудиньо, сообщает Coluna do Fla.

По данным источника, российский клуб потребовал за 26-летнего бразильца 25 миллионов евро, на что получил отказ. При этом, полузащитник «Зенита» дал согласие на переход. «Фламенго» не стал продолжать переговоры и переключился за хавбека «Ривер Плейта» Николаса де ла Круса.

Ранее агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия назвал ложью переговоры с «Фламенго».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Источник: Coluna do Fla
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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