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Агент Чавеса опроверг новость о возможном уходе игрока из «Динамо»: «Он счастлив в клубе. Его цель — победа в РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Луис Чавес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса опроверг «СЭ» информацию о возможном уходе игрока из клуба в случае успешного выступления на Кубке Америки-2024.

«Луис счастлив в «Динамо». Его главная цель — выиграть с бело-голубыми РПЛ. Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное — выиграть с «Динамо» значимый трофей. Чавес очень рад играть под руководством такого замечательного тренера и вместе с такими отличными игроками», — сказал Курти «СЭ».

Ранее издание ESPN сообщило, что Чавес рассмотрит возможность смены клуба после Кубка Америки, на котором он выступит в составе сборной Мексики. По версии источника, интерес к 27-летнему мексиканцу проявляют команды из Англии и Саудовской Аравии.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года, футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

Луис Чавес
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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