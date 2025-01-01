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Ташуев об отстранении России от еврокубков: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Понятно, что хотелось бы участвовать в еврокубках. Я не понаслышке знаю, что это такое по временам работы в солигорском «Шахтере». Это очень интересно, престижно, болельщики довольны. Но я бы не сказал, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. У идет такая тенденция, что растет хорошее поколение молодых, многие клубы дают ребятам шанс. Мы эту ситуацию правильно использовали, отрядив большие финансы в детские академии, на молодежные турниры. Уверен, что это поколение, Батраков и компания, будут достигать международных успехов», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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