Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:08

Синицын: «Надеюсь, Мусаев благодаря опыту сделает выводы в подготовке «Краснодара»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах команды в первой части РПЛ-2024/25.

«Результаты «Краснодара» можно оценить на твердую «четыре с плюсом» по пятибалльной системе, — приводит Metaratings.ru слова Синицына. — Начало было неважное — пробуксовали несколько матчей в концовке, поражение от «Спартака», а в остальном — хороший, ровный отрезок, который внушает оптимизм. Нужны небольшие штришки, чтобы дополнить и без того яркую игру».

Наир Тикнизян, Манфред Угальде и&nbsp;Эдуард Сперцян. Кого возьмет «Зенит» и отпустит «Спартак»? Угальде, Сперцян и Тикнизян уедут в Европу? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

Также он ответил на вопрос, нужно ли усиление «быкам» в зимнее трансферное окно.

«Что касается состава — наверное, нет такой команды, которую тренер не хотел бы укрепить. Все возможно, и если будет качественное усиление, оно никому не будет мешать. Я надеюсь, что опыт, который есть у Мусаева, приведет к тому, что он сделает выводы в подготовке и, возможно, еще в каких-то моментах. Это позволит более качественно и ярко войти во вторую часть чемпионата», — сказал Синицын.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 баллами, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Источник: metaratings.ru
Андрей Синицын
ФК Краснодар
Читайте также
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Бурлак: «Батраков не пойдет в «Зенит», он не рассматривает такой вариант»
Тарханов: «Мусаев и Семак делят первое место в категории «Тренер года» в РПЛ»
Дзюба поздравил с новым годом: «Не забывайте быть людьми и делать добрые дела»
Экс-защитник «Спартака» Хлестов: «Планы на новогоднюю ночь? Оливье, шампусик и спать»
«Зенит» отзаявил Ерохина, «Краснодар» — Кривцова, «Химки» — Джикию. Объясняем причины
Тарханов назвал «Акрон» главным открытием 2024 года
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бурлак: «Батраков не пойдет в «Зенит», он не рассматривает такой вариант»

Ташуев об отстранении России от еврокубков: «Не сказал бы, что мы варимся в своей каше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости