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Сегодня, 18:07

Тарханов считает, что дисквалификация Федотова будет несправедлива

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном рассмотрении КДК РФС поведения главного тренера армейцев Владимира Федотова в перерыве матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов, наверное, уже просто что-то ответил. Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал, наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем»

Также он отметил, что дисквалификация Федотова не будет справедливой.
«Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать то?» — добавил бывший главный тренер ЦСКА.

Напомним, что в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» после первого тайма между Федотовым и Абаскалем возник конфликт, в результате которого главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, *, клоун».

18 октября председатель КДК РФС Артур Григорьянц в интервью «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-diskvalifikatsiya-fedotova-budet-nespravedliva
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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