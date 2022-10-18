Тарханов считает, что дисквалификация Федотова будет несправедлива

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном рассмотрении КДК РФС поведения главного тренера армейцев Владимира Федотова в перерыве матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Не знаю, что там увидели такого. Абаскаль же там первый начал. А Федотов, наверное, уже просто что-то ответил. Трудно точно говорить про это. Федотов и сам не заметил, как это сказал, наверное. Все его мысли были о футболе. Он же человек, может что-то вырвалось. Но все его мысли были о команде», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем»

Также он отметил, что дисквалификация Федотова не будет справедливой.

«Не думаю, что это произойдет. Один сказал что-то, другой сказал что-то, да и все. Нет, о дисквалификации тут речи не идет. Справедливо это точно не будет. За что тут дисквалифицировать то?» — добавил бывший главный тренер ЦСКА.

Напомним, что в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» после первого тайма между Федотовым и Абаскалем возник конфликт, в результате которого главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, *, клоун».

18 октября председатель КДК РФС Артур Григорьянц в интервью «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака».