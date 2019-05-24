Тарасов пока не думает об истекающем контракте

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "Известиям" отметил, что пока не знает, где продолжит карьеру. Его нынешний контракт заканчивается в конце сезона.

– Летом у вас заканчивается контракт с "Локомотивом". Есть ли какие-то новости относительно вашего будущего?

– Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Олимп-Кубок России, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.

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