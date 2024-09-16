Дьяков: «В ближайшие пару лет Лепский и Майсторович могут стать основной парой защитников «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы защитников бело-голубых Ивана Лепского и Милана Майсторовича.

«Лепский и Майсторович получали много игрового времени, потому что основные центральные защитники были недоступны по тем или иным причинам. Но в целом, когда они играли, у команды было все нормально. Личка — молодец, что не боится доверять молодым игрокам. В этом его плюс.

Вполне возможно, что в ближайшие пару лет Лепский и Майсторович могут стать основной парой центральных защитников у «Динамо». Возрастные игроки уже не молодеют, годы своё берут, поэтому думаю, что в скором времени будет сделана ставка на сегодняшнюю молодежь», — приводит Legalbet слова Дьякова.

В сезоне-2024/25 19-летний Лепский забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Динамо». У 19-летнего Майсторовича 1 гол в 9 играх за бело-голубых в этом сезоне.