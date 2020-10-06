«Тамбов» закрыл долги по зарплате за два месяца

Продажа нападающего Владимира Обухова в «Ростов» позволила «волкам» частично рассчитаться с игроками по зарплате.

— Этот трансфер позволил нам закрыть долги перед ребятами за два месяца, — сказал «СЭ» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Напомним, что в сентябре футболисты написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20. (Вячеслав Короткин)

«Тамбов» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России после 10 туров.