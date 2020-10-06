РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» закрыл долги по зарплате за два месяца

16:40
Игроки «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
Игроки «Тамбова». Фото ФК «Тамбов»
Теги:

Продажа нападающего Владимира Обухова в «Ростов» позволила «волкам» частично рассчитаться с игроками по зарплате.

— Этот трансфер позволил нам закрыть долги перед ребятами за два месяца, — сказал «СЭ» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Напомним, что в сентябре футболисты написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20. (Вячеслав Короткин)

«Тамбов» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России после 10 туров.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2945
Все опросы
Российский футбол и коронавирус: каким может быть выход?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир