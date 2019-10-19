Стали известны составы «Тамбова» и «Урала» на матч 13-го тура чемпионата России.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные — Сугробов, Кулик, Кленкин, Карасев, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ильин.

Запасные — Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Тамбов» — «Урал»