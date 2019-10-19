«Тамбов» — «Урал»: трансляция матча
12:57
Стали известны составы «Тамбова» и «Урала» на матч 13-го тура чемпионата России.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные — Сугробов, Кулик, Кленкин, Карасев, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ильин.
Запасные — Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Панюков, Юсупов.
Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
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