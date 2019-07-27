18:04 | Футбол — РПЛ

"Тамбов" - "Спартак". Таказов забил второй мяч в ворота красно-белых

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"Тамбов" увеличил отрыв в счете в матче 3-го тура чемпионата России со "Спартаком". Защитник тамбовской команды Сослан Таказов на 69-й минуте встречи забил второй мяч в ворота красно-белых.

Таказов замкнул головой подачу партнера с углового. Этому эпизоду предшествовал голевой момент после ошибки спартаковцев в центре поля.

 

Тамбов - Спартак

 

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