"Тамбов" - "Спартак". Таказов забил второй мяч в ворота красно-белых

"Тамбов" увеличил отрыв в счете в матче 3-го тура чемпионата России со "Спартаком". Защитник тамбовской команды Сослан Таказов на 69-й минуте встречи забил второй мяч в ворота красно-белых.

Таказов замкнул головой подачу партнера с углового. Этому эпизоду предшествовал голевой момент после ошибки спартаковцев в центре поля.