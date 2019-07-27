"Тамбов" - "Спартак". Таказов забил второй мяч в ворота красно-белых

"Тамбов" увеличил отрыв в счете в матче 3-го тура чемпионата России со "Спартаком". Защитник тамбовской команды Сослан Таказов на 69-й минуте встречи забил второй мяч в ворота красно-белых.
Таказов замкнул головой подачу партнера с углового. Этому эпизоду предшествовал голевой момент после ошибки спартаковцев в центре поля.
📹 Сослан Таказов становится автором второго гола «Тамбова» в ворота «Спартака»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 27, 2019
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