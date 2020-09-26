«Тамбов» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?
15:18
На 11-минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» правильно поступил арбитр Игорь Панин, не назначивший 11-метровый удар в пользу спартаковцев.
Они сигнализировали судье, что мяч попал в руку тамбовскому защитнику, но на самом деле игрок прервал передачу Зелимхана Бакаева грудью. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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