На 11-минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» правильно поступил арбитр Игорь Панин, не назначивший 11-метровый удар в пользу спартаковцев.

Они сигнализировали судье, что мяч попал в руку тамбовскому защитнику, но на самом деле игрок прервал передачу Зелимхана Бакаева грудью. (Александр Бобров)