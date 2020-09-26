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«Тамбов» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

15:18
Игорь Панин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Панин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 11-минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» правильно поступил арбитр Игорь Панин, не назначивший 11-метровый удар в пользу спартаковцев.

Они сигнализировали судье, что мяч попал в руку тамбовскому защитнику, но на самом деле игрок прервал передачу Зелимхана Бакаева грудью. (Александр Бобров)

Тамбов — Спартак

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