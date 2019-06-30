"Тамбов", скорее всего, не будет проводить домашние матчи на "Арене Химки"

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова подчеркнула: вероятность того, что "Тамбов" проведет один из матчей РПЛ на стадионе "Арена-Химки", крайне мала.

Основной ареной команды в дебютном сезоне в РПЛ будет стадион "Мордовия-Арена" в Саранске, а резервной - "Арена-Химки". Завершение реконструкции тамбовского стадиона "Спартак", на котором команда выступала в прошлом сезоне, запланировано на осень 2019 года.

- В прошлом сезоне этот стадион тоже был заявлен у нас как резервный, - цитирует ТАСС Коновалову. - Так как в этом году у нас ничего не получилось с Волгоградом ("Тамбов" рассматривал возможность проведения домашних игр на "Волгоград-Арене"), у них какие-то технические проблемы, мы решили играть в Саранске, а "Арена-Химки" по старой памяти была заявлена как резервная. Это сугубо по регламенту, должно случиться что-то экстраординарное, чтобы мы покинули "Мордовия-Арену" и играли в Химках. Вероятность крайне мала, если произойдет что-то и РФС не позволит нам проводить матчи в Саранске, тогда будем выступать на "Арене-Химки".

Это подстраховка по регламенту, но это не значит, что мы будем играть в Химках, только при форс-мажорных обстоятельствах. Например, если в Саранске что-то сломается, будет гроза, не будет света. Если будет совпадение календаря (с выступающей в Футбольной национальной лиге "Мордовией"), будем договариваться с командами и лигой. Но, насколько я понимаю, сама "Мордовия" не планирует играть на этом стадионе, поэтому у нас нет шансов по календарю попасть на одну арену в одно время.

Возвращение на стадион "Спартак" запланировано на сентябрь, сотрудники арены не сообщали о том, что у них что-то идет не так. В прессе проскальзывают сообщения о том, что работы не движутся, но ведь у нас как привыкли - если трактор загнали и раскопали землю, значит движется. Но помимо таких работ есть технические, проектные. Может быть, пока чего-то не видно, но работы идут.