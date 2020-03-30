«Тамбов» продлил карантин для своих игроков до 6 апреля

Руководство «Тамбова» приняло решение продлить карантин для команды из-за пандемии коронавируса как минимум до 6 апреля.

— Мы решили продлить карантин до 6 апреля, — цитирует ТАСС спортивного директора клуба Павла Худякова. — Когда вся страна находится на карантине, мы не можем позволить себе тренироваться. Речи об этом сейчас не идет. Самое главное — здоровье ребят и всех окружающих.

Ранее матчи РПЛ были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены по этой же причине. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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