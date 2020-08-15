«Тамбов» пошутил над формой ЦСКА

«Тамбов» в своем официальном Twitter пошутил над новой формой ЦСКА перед матчем 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Клуб опубликовал афишу матча в виде газеты объявлений, намекая на большое количество спонсоров на футболках армейцев.

«Сегодня играем с ЦСКА. Армейцы в своей новой форме, мы — в белом!», — подписал картинку «Тамбов».

Напомним, что матч ЦСКА — «Тамбов» состоится сегодня, 15 августа, начало в 18.00 (мск). Армейцы стартовали победы в новом сезоне, обыграв «Химки» (2:0), «Тамбов» уступил «Ростову» (0:1).