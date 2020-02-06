«Тамбов» подписал контракт с украинцем и пригласил защитника московского «Динамо»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «СЭ» о приглашении двух новичков.

— Сегодня мы подписали контракт на 2,5 года с украинским защитником Александром Каплиенко, — поведал Худяков. — Ему 23 года, в прошлом году он стал чемпионом Грузии в составе тбилисского «Динамо», а в январе получил статус свободного агента. Также пригласили на следующий сбор футболиста московского «Динамо» Игоря Калинина. Тренерский штаб хочет познакомиться с этим защитником во время Кубка ФНЛ, который пройдет на Кипре. После этого будем принимать решение о заключении соглашения.

24-летний Калинин последний сбор провел в составе молодежной команды «Динамо». В первой части сезона на его счету один матч за бело-голубых — на Кубок России. Каплиенко ранее выступал за запорожский «Металлург», «Металлист» «Черноморец», «Аланьяспор» и молодежную сборную Украины. (Константин Алексеев)