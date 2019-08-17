На 63-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» (0:2) правильно поступил арбитр Николай Волошин, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади краснодарцев после удара Бенито произошел контакт мяча с левой рукой Дмитрия Стоцкого. Но полузащитник «быков» убирал руку и практически уже прижал ее к телу. В такой ситуации у судьи не возникло оснований для назначения 11-метрового удара. (Александр Бобров)

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