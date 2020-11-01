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«Тамбов» — «Динамо»: Лесовой открыл счет

19:10
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Форвард «Динамо» Даниил Лесовой открыл счет в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

22-летний игрок отличился на 8-й минуте и сделал счет 1:0.

Тамбов — Динамо

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